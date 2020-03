Unesp tem 27 vagas abertas para concurso de professor assistente

A previsão é que em 2020 sejam contratados 100 novos professores

da Assessoria

Unesp está com inscrições abertas para 27 vagas de professores assistentes em diversas unidades universitárias localizadas em municípios do Estado de São Paulo. As oportunidades fazem parte de um processo de retomada de contratações de docentes, congeladas desde 2014, por conta da crise econômica.

A previsão é que em 2020 sejam contratados 100 novos professores, de acordo com a proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Universitário, no final de 2019. A proposta inclui ainda a contratação de 50 servidores técnico-administrativos.

As contratações serão em Regime de Turno Completo (RTC) sob o regime jurídico efetivo, com salário de R$ 4.626,85 para 24 horas semanais de trabalho. Exige-se titulação mínima de Doutor. O candidato portador do título de Livre-Docente receberá salário de R$ 5.516,13. A oferta atualizada de vagas pode ser vista no link: https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concursos.

A Unesp não contratava novos servidores desde 2014, quando foram congelados os concursos em razão da crise que se instalou no país, reduziu o ritmo da atividade econômica e afetou de modo negativo o repasse do ICMS, principal fonte de recursos da Universidade.