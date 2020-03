Anhembi terá mais uma edição do programa Prefeitura nos Bairros

As atividades começam à partir das 14h na rua Felício Fernandes Proença

da Prefeitura de Anhembi

Próximo dia 21 de março o Prefeitura nos Bairros chega ao Jardim Boa Vista para mais uma edição do programa que visa levar serviços públicos e entretenimento para perto da população.

Esta será a segunda edição do ano. As atividades começam à partir das 14h na rua Felício Fernandes Proença. Em fevereiro o programa aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, em Piramboia.

Entre os serviços oferecidos está a presença de um clínico geral, teste de diabetes, aferição de pressão, corte de cabelo, maquiagem, pintura de unha, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, além de toda a equipe da Prefeitura reunida em um só lugar.

A edição ainda contará com duas novidades: Uma delas, o descarte de pilhas e baterias promovido pelo departamento de Meio Ambiente. A outra, será uma atividade física com o professor Júnior Antunes, do departamento de Esportes.

Além do que será oferecido, ao longo da semana acontece ainda uma série de benfeitorias no local pela equipe de Manutenção e Limpeza, que vão realizar melhorias na praça e em todo o entorno.