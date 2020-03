Avaré cria sua Pinacoteca municipal

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré acaba de criar a Pinacoteca Municipal “Estela Gambini”, espaço destinado à guarda, difusão e preservação do patrimônio artístico-cultural do município, em especial das artes plásticas.

O projeto da Secretaria Municipal da Cultura foi formalmente instituído por meio de decreto assinado pelo Executivo no último dia 3.

A futura Pinacoteca, que está agora em fase de montagem, funcionará nas dependências da Concha Acústica, na Praça “Prefeito Romeu Bretas”, que recentemente passou por remodelação.

A meta é oferecer aos pintores e escultores de Avaré área apropriada para mostra permanente de obras de arte. A pasta espera contar com a cooperação voluntária de integrantes da classe artística.

Com um conjunto de telas a óleo e de aquarelas cedidos por benfeitores, por artistas e pelo Museu Municipal, a Pinacoteca terá em seu acervo inicial obras de pintores célebres como Agostinho Batista de Freitas, Ranchinho e Clóvis Graciano, bem como dos avareenses Mânlio Godoy, João Gomes de Oliveira, J. Grassi, Luiz Henrique Castanheira e Rosane Gauss, além da aquarelista que dá nome ao espaço, Estela Gambini.

Homenageada

Artista plástica de renome internacional, a avareense Estela Gambini (1934-2018) estudou pintura na Associação Paulista de Belas Artes, com o mestre italiano Sante Bullo (1895-1987), um dos gênios da aquarela e do desenho.

Ela produziu muito e expôs em diversos salões promovidos no país e no exterior. Sua mostra individual mais importante, promovida em 1986, teve lugar no Teatro Maria Della Costa, em São Paulo.

Filha do poeta Duílio Gambini, Estela elegeu o cenário avareense como sua principal temática, mas também aquarelou edifícios históricos, igrejas e paisagens urbanas e rurais. Nos anos 1980, ela foi considerada a maior aquarelista do Brasil.