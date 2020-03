Roda de Gestantes sobre debaterá aleitamento materno na quarta-feira, 18

O encontro tem como objetivo instruir as gestantes sobre as vantagens para o bebê de receber o leite materno

da Assessoria

O preparo para receber um bebê começa, acima de tudo, no corpo da gestante, com os hormônios sendo responsáveis por diversas mudanças, dentre elas a produção do colostro (leite materno). Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde irá promover na próxima quarta-feira, 18, a Roda de Gestantes com o tema “Aleitamento Materno”.

O encontro, que ocorre mensalmente, tem como objetivo neste mês de março instruir as gestantes sobre as vantagens para o bebê de receber o leite materno regularmente, ensinar técnicas de amamentação às futuras e recém-mães, desmentir mitos a respeito do assunto, entre outros temas recorrentes.

A próxima Roda de Gestantes será realizada às 19 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Major Matheus, 07,Vila dos Lavradores). A entrada é gratuita e aberta a gestantes, mães, puérperas e acompanhantes.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Rede social: https://www.facebook.com/seducs.saude/