Unesp adota medidas contra o coronavírus; aulas e atividades administrativas estão mantidas

Entre as recomendações, está a de manutenção das atividades administrativas e acadêmicas nas Unidades

da Assessoria

A Unesp divulgou nesta quinta-feira (12/3) um comunicado em que faz uma série de recomendações para a comunidade universitária em razão da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), seguindo as orientações vigentes das autoridades de saúde.

Entre as recomendações, está a de manutenção das atividades administrativas e acadêmicas nas Unidades. A decisão foi tomada pelo recém-formado Comitê Unesp Covid-19, com base no cenário atual da epidemia.

Em comunicado também divulgado nesta quinta-feira, o Cruesp (Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas), decidiu “seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que não prevê, neste momento, suspensão de aulas”.

Apesar da continuidade das aulas, as recomendações divulgadas pela Unesp incluem medidas de contenção preconizadas para o atual estágio da epidemia, tais como evitar a realização de eventos na cidade de São Paulo nas próximas semanas e priorizar reuniões por sistemas de videoconferência, em substituição a encontros presenciais. As atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade, que funcionam em vários câmpus da Unesp, estão temporariamente suspensas –os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis às formas graves da doença.

O Comitê Unesp Covid-19 permanecerá mobilizado para posicionar prontamente a comunidade unespiana sobre eventuais modificações das recomendações para o manejo da doença. Fazem parte do comitê professores da Faculdade de Medicina, representantes da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador (CSST), das pró-reitorias de Graduação e Pós-Graduação, da Assessoria de Relações Externas, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas e da Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Leia a íntegra dos comunicados da Reitoria da Unesp e do Cruesp divulgados nesta quinta-feira (12/3).