Unesp decide suspender aulas devido ao coronavírus

por Flávio Fogueral

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) decidiu suspender todas as atividades acadêmicas presenciais a partir de terça-feira, 17 de março, devido à expansão do Covid-19, nova família do coronavírus. A medida vale para todos os 24 campi da instituição. Ao todo, mais de 46.630 alunos, 3 mil professores e 5.580 funcionários devem ser atingidos com a medida em âmbito geral.

Em Botucatu a medida deve atingir diretamente mais de 5800 alunos e de graduação e pós-graduação em suas quatro unidades, as Faculdades de Medicina Veterinária e Zootecnia; Ciências Agronômicas, bem como do Instituto de Biociências de Botucatu. Ainda não há informação sobre suspensão de atividades administrativas.

No entanto, os cursos da área da saúde, como medicina e enfermagem, não terão as atividades acadêmicas suspensas, pois contribuirão para a contenção da epidemia, conforme informado pela própria Unesp. Na próxima segunda-feira, 16, ocorrerá reuniões de planejamento e mobilização entre a comunidade acadêmica.

Comunicado divulgado (clique aqui e confira o documento) na noite desta sexta-feira, 13 de março, pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), que também contempla USP e Unicamp, sinaliza os esforços para cumprir as recomendações do Ministério da Saúde. “A situação será avaliada continuamente, e a data de retorno das aulas presenciais será anunciada oportunamente”, sintetiza a nota assinada pelo presidente do órgão, Marcelo Knobel.

As universidades criaram comitês para acompanhar a situação e a evolução da epidemia. “Além da participação fundamental no sistema de saúde do Estado de São Paulo com assistência à população por meio do SUS, as Universidades estão estimulando os seus programas de pesquisa para acompanhar a evolução da epidemia, e buscar melhorias no diagnóstico e tratamento”, reforça o documento. Vale lembrar que quando do primeiro caso confirmado do Covid-19 no Brasil, pesquisadores da USP conseguiram mapear o genoma.