Botucatu: corrida Explore é adiada devido ao coronavírus

A organização ressalta que mão está alterada a entrega dos kits

da Redação

A edição 2020 da corrida Explore foi adiada pela organização devido a disseminação do Covid-19, novo tipo de coronavírus. Decisão ocorreu na manhã deste sábado, 14 de março, atendendo a um decreto emitido no dia anterior pelo governador de São Paulo, João Dória.

A prova teria disputas nas modalidades cross e montanha, em 5, 10 e 21 quilômetros. “Estamos monitorando de perto e atentos a todos os posicionamentos dos Governos Municipal, Estadual e Federal (Ministério da Saúde) em relação ao COVID-19 (coronavírus), informamos que infelizmente será adiada a Corrida Explore Noturna etapa Botucatu, que seria realizada hoje 14 de março”, frisa a organização. “Lamentamos o ocorrido, mas foi necessário tomarmos esta medida preventiva, a fim de conter a disseminação. Temos como dever prezar sempre pelo bem estar e a segurança de todos os envolvidos em nossos eventos, atletas, parceiros e equipe”, complementa.

A organização ressalta que mão está alterada a entrega dos kits no horário comunicado no site e informativo pré prova. Caso não consiga retirar, entrar em contato através do e-mail contato@chelso.com.br.