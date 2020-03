Estagiário de 17 anos da Prefeitura assume autoria de ataque virtual contra vereador Izaias Colino, de dentro da Prefeitura

Na sexta-feira, 13, Colino protocolou uma queixa no Cartório Eleitoral sobre o ocorrido

Um dia após a reportagem sobre um ataque virtual contra o vereador Izaias Colino (PSDB), pré-candidato a Prefeito, de uma edição feita na enciclopédia digital Wikipédia, com a frase: “Ninguém gosta do Izaiais Colino #Pardini 2020 #melhorprefeito #foraizaias #oportunista”, o autor da postagem entrou em contato com a reportagem.

Assim como foi divulgado pelo Leia Notícias, o ataque virtual partiu, realmente, de dentro da Prefeitura. Um estagiário do Poder Público, de 17 anos, afirma ser o responsável pela edição, ataques ao vereador e elogios ao atual Prefeito, Mário Pardini. “Para esclarecimento sobre o artigo alterado na Wikipédia, na quarta-feira (11/03), propagando manifestação política contra o candidato a prefeito Izaías Colino, é de total responsabilidade minha, sem relação ALGUMA à Prefeitura ou, sequer, a alguém, seja funcionário ou político. Quando fiz tal coisa, não imaginava a proporção que iria se tomar, mediante às teorias que já foram criadas, colocando culpa em quem não tem nenhuma relação, resolvi esclarecer, assumindo tal ato, e, assim, também tirando um peso da minha consciência! O “ataque” foi feito ao político Izaías, e não à pessoa, pois já tive boa relação com o mesmo e nunca houve desrespeito entre ambos! Deixo claro que tentei entrar em contato com o Colino, porém o mesmo me bloqueou, persistindo de outra maneira fui bloqueado novamente. Pedi a ele que retirasse isso da Justiça, porque isso atingiria pessoas que não tem nada a ver com minha atitude. Mais uma vez reafirmo, o ato foi totalmente e isoladamente de minha autoria. Eu sei que sofrerei possíveis consequências, mas aprendi, desde cedo, que o bom caráter prevalece, não quero ficar com uma culpa sobre mim”, enviou o jovem de 17 anos ao Jornal Leia Notícias, que confirmou que a edição ocorreu durante seu horário de trabalho, dentro do prédio da Prefeitura.