Fatec e Industrial terão aulas suspensas

A decisão segue as diretrizes de prevenção e combate ao coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde

do G1

O Centro Paula Souza informou que as aulas presenciais em todas as Fatec (Faculdade de Tecnologia) serão suspensas a partir de segunda-feira (16).

A decisão segue as diretrizes de prevenção e combate ao coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias, conforme anunciado em coletiva de imprensa pelo Governador João Doria, na noite desta sexta-feira (13).

A mesma medida será adotada nas Etec (Escola Técnica) a partir do dia 23/03. Ao longo da próxima semana, as unidades serão orientadas sobre as atividades.