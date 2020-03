FCA suspende aulas dos cursos de graduação a partir de segunda-feira (16)

A medida referenda decisão da Unesp atingirá diretamente mais de 940 alunos

A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (FCA), em Botucatu, emitiu um comunicado na tarde deste domingo, 15 de março, onde confirma a suspensão das aulas para os cursos de graduação mantidos pela instituição. Segundo o documento, a medida vale já para esta segunda-feira, 16 de março. O retorno das atividades dependerá da condução do controle do Covid-19, novo tipo de coronavírus que tem se alastrado pelo Estado de São Paulo.

A medida referenda decisão tomada pela Unesp na última sexta-feira, 13, e atingirá diretamente mais de 940 alunos de graduação e 92 professores. Há a possibilidade da decisão também contemplar 280 servidores técnico-administrativos.

O comunicado ressalta que as aulas presenciais de pós-graduação, no entanto, não serão suspensas, mas que a medida poderá ser revista a qualquer momento pela unidade. Os eventos públicos cujos participantes possam passar de 500, também estão cancelados.

O processo de seleção da Permanência Estudantil envolvendo as entrevistas no período de 16 a 26/03 fica mantido, observando-se os protocolos de recomendações sanitárias já divulgados pela Reitoria.

Confira o comunicado na íntegra:

COMUNICADO DTA/D.FCA Nº 07/2020

Diante dos Comunicados Nº 02/2020 – Comitê Unesp Covid-19, e CRUESP, de 13/03/2020, a Diretoria da FCA COMUNICA:

GRADUAÇÃO:

1. Suspensão das atividades acadêmicas de graduação realizadas de forma presencial, a partir de segunda-feira, dia 16/03. O retorno às atividades dependerá de novos desdobramentos da crise, assim como do estabelecimento de novo calendário escolar;

2. O processo de seleção da Permanência Estudantil envolvendo as entrevistas no período de 16 a 26/03 fica mantido, observando-se os protocolos de recomendações sanitárias já divulgados pela Reitoria;

3. A confirmação de matrícula dos calouros fica adiada até a retomada das aulas presenciais.

PÓS-GRADUAÇÃO:

1. Não haverá, neste momento, suspensão das aulas presenciais de Pós-Graduação, ficando mantidas todas as atividades acadêmicas de PG até o dia 23/03. Esta decisão poderá ser revista a qualquer tempo, em função de novas orientações das autoridades sanitárias;

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. Fica facultado ao docente, responsável por disciplinas com atividades acadêmicas presenciais previamente agendadas, substituição destas por atividades remotas/domiciliares;

2. As atividades administrativas, de pesquisa e de extensão continuam normalmente, resguardados os comunicados e as recomendações sanitárias já divulgados;

3. As atividades de bancas de concursos diversos, como defesas de teses e dissertações, livre-docência, etc., deverão ser mantidas, dando preferência à utilização de sistemas de videoconferência e outras ferramentas para comunicação à distância;

4. Eventos com público superior a 500 (quinhentas) pessoas estão suspensos;