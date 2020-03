Médico do HC pode ser o primeiro caso confirmado de coronavírus em Botucatu

O hospital acompanha o caso suspeito

da Redação

Um médico residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) pode ser o primeiro caso confirmado de Covid-19, denominação da atual família de coronavírus. A suspeita é sobre um anestesiologista que esteve recentemente em uma festa na Bahia, onde ocorreram transmissões da doença.

As informações ainda são extraoficiais, sendo que o hospital acompanha o caso suspeito. No entanto, o próprio médico postou em redes sociais que se encontrava no sexto dia de “quarentena”. Os exames para confirmação da doença estão sendo feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, que deverá emitir um resultado nas próximas horas.

Procurada, a assessoria do hospital salientou que “aguarda a confirmação dos casos notificados pelo Instituto Adolfo Lutz”.

Botucatu analisa dois casos suspeitos de Covid-19, sendo que a transmissão já pode ter ocorrido no Brasil. Anteriormente, três pessoas da região que vieram da Itália e apresentaram os sintomas tiveram negativa para a doença.