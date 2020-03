Arcebispo cancela eventos religiosos e missas podem ser suspensas em Botucatu

Igrejas não poderão receber mais de 200 pessoas por celebração

por Flávio Fogueral

Decreto assinado nesta segunda-feira, 16 de março, pelo arcebispo metropolitano Dom Maurício Grotto de Camargo determina ações que a Igreja Católica deve adotar em toda a região para evitar a propagação de Covid-19, novo tipo de coronavírus em circulação. As medidas já estão em vigor e reforçam a proteção de fiéis em todas as paróquias. (Leia aqui a decisão)

Primeira medida é a suspensão de encontros, assembleias, retiros religiosos, festas de padroeiros, seminários, entre outros eventos que demandam de alta concentração de pessoas. Também está determinado o reforço na limpeza dos templos e imóveis da Igreja, bem como a ampliação do acesso ao álcool em gel para frequentadores.

O arcebispo reforça que pessoas em situação de risco (idosos, portadores de doenças como diabetes, hipertensão, câncer, dengue, insuficiência renal, entre outras) estejam dispensadas das “obrigações de cristão católico” em participar das missas dominicais. As aulas de catequese também estão suspensas em todos os seus níveis.

Uma das principais medidas será a ampliação do número de missas, a fim de evitar grande aglomeração de fiéis. As igrejas não poderão receber mais de 200 pessoas por celebração. Em último caso, o arcebispo faculta ao pároco a suspensão total das celebrações em sua região administrativa.

Outro ponto é quanto ao recebimento da eucaristia, tendo que ser recebida com as mãos estendidas ; além da suspensão do abraço da paz e não se dar as mãos durante o Pai-Nosso. “Estamos enfrentando a pandemia de coronavírus que avança rapidamente entre nós no Brasil, e por isso mesmo, somos todos convocados a dedicar maior atenção às medidas de prevenção da doença. A responsabilidade é de todos e cada um de nós. As consequências desta pandemia estão sendo vistas por todo o mundo, assim como o que podemos e devemos fazer para prevenir”, frisa o arcebispo.