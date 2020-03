Botucatu: evento empresarial é adiado devido ao coronavírus

Evento seria realizado no Parque Tecnológico de Botucatu e contaria com mais de 200 participantes

da Redação

A organização do Encontro de Comunicação Corporativa, que seria realizado nesta quarta-feira, 18 de março em Botucatu, adiou por tempo indeterminado a realização do evento. Medida foi adotada em consonância com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo do Estado de São Paulo para a contenção do Covid-19, vírus causador do coronavírus.

NOTA SOBRE O ADIAMENTO DO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Prefeitura Municipal de Botucatu em relação às medidas de prevenção ao COVID-19 (coronavírus), a agência 4toques comunicação informa que o Encontro de Comunicação Corporativa (Enccorp), que seria realizado dia 18 de março, no Parque Tecnológico Botucatu, será adiado. Essa decisão se fez necessária para evitar que haja aglomeração de pessoas em ambiente fechado, o que aumentaria os riscos de contágio pelo coronavírus.

Uma nova data para a realização do evento será agendada e amplamente divulgada.

Agradecemos pela compreensão de todos que se inscreveram no Encontro, aos apoiadores, patrocinadores e parceiros. Esperamos, em breve, poder contar com a presença de cada um de vocês..

EQUIPE 4TOQUES