Botucatu monitora 5 casos suspeitos de coronavírus

por Flávio Fogueral

Botucatu registra nesta segunda-feira, 16 de março, cinco casos suspeitos de Covid-19, novo tipo de coronavírus que tem se propagado pelo Estado de São Paulo. Este é o balanço oficial confirmado pela Prefeitura Municipal e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Os pacientes já são monitorados pelas equipes de saúde e os exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. Os resultados devem ser conhecidos em alguns dias. Todos viajaram para regiões onde há incidência da doença ou tiveram contato com pessoas contaminadas. Anteriormente, três casos eram analisados pelas autoridades, mas todos foram descartados.

No final de semana a Prefeitura de Botucatu anunciou medidas para o controle da possível contaminação do vírus. Entre as decisões estão a antecipação das férias da rede municipal de julho para abril; bem como a suspensão de eventos públicos. Outra é a suspensão de férias e licenças-prêmios de profissionais da saúde, com validade por 90 dias.