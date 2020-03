Coronavírus: escolas adotam medidas de prevenção

Unidades escolares da rede privada de ensino de vários estados tomam medidas próprias para que os alunos não fiquem em situação vulnerável

da Agência Educa Mais Brasil

Algumas ações preventivas começaram a ser adotadas para combater ou minimizar os efeitos do Covid-19. Em virtude do rápido contágio, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com estados e municípios brasileiros, visa adotar estratégias de combate ao coronavírus no setor educacional.

Com isso, unidades escolares da rede privada de ensino de vários estados tomam medidas próprias para que os alunos não fiquem em situação vulnerável. É o caso do Colégio Apoio, localizado na região metropolitana de Salvador, na capital baiana, que optou pelo cancelamento das aulas.

Antes mesmo da suspensão, a unidade de ensino já havia adotado medidas para proteger os alunos. “O colégio disponibilizou álcool em gel em pontos estratégicos, intensificou o asseio dos locais onde os alunos passam, como corrimões, portas e banheiros e distribuiu panfletos informativos”, explicou André Sacramento, pai de Beatriz, 14 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental.

Na unidade, a rotina segue apenas para os alunos do 3º ano, por causa dos vestibulares e a preparação para os exames anuais, como o Enem. Porém, com medo da pandemia, “somente cerca de 50% da turma tem comparecido”, afirma André.

Parceira do Educa Mais Brasil, a Escola Castelo do Saber, destinada a educação infantil, do berçário ao jardim II, localizada em São Paulo, mantém as atividades durante esta semana, mas o funcionamento será suspenso a partir da próxima segunda, 23 de março.

Priscila Mendes, professora que atua na instituição, falou sobre os principais métodos adotados até o momento para proteger as crianças atendidas. “Eles são pequenos, então precisamos adotar todos os cuidados possíveis e com cautela. Trabalhamos, nesse momento, com palestras, a higiene das mãos deles e também com o álcool em gel”, explica.

A prevenção ao Covid-19 inclui cuidados simples, porém eficazes, que podem ser tomados pela população em geral. Além disso, é importante manter-se informado sobre os estágios da doença e sua evolução.