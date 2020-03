Covid-19: Colégio Embraer suspende aulas a partir desta terça-feira, 17

Os Colégios Embraer já utilizam regularmente uma plataforma digital de aprendizagem (PDA)

Seguindo as recomendações da Secretaria Estadual de Educação e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no São Paulo, o Instituto Embraer de Educação e Pesquisa decidiu que os Colégios Embraer, localizados nos municípios de São José dos Campos e Botucatu, terão as aulas suspensas a partir do dia 17 de março, terça-feira.

Nesta segunda feira,16, os estudantes e familiares receberam as devidas informações e a orientação para que os alunos permaneçam em casa até nova recomendação. Professores e funcionários dos Colégios Embraer também devem acompanhar as mesmas orientações.

Os Colégios Embraer já utilizam regularmente uma plataforma digital de aprendizagem (PDA). As atividades pedagógicas que já são postadas nesse ambiente serão aprofundadas e os alunos continuarão tendo apoio dos professores normalmente, com frequência monitorada.

O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa vai continuar acompanhando as orientações das organizações governamentais e adotar as medidas

necessárias, conforme a situação se desenvolve, para assegurar a saúde e bem-estar das pessoas.

Neste momento é fundamental a colaboração de todos para minimizar os impactos da evolução do COVID-19 (Coronavírus) pelo país, reforçando todas as ações preventivas necessárias e atendimentos às recomendações das autoridades competentes.