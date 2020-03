Federação suspende Campeonato Paulista a duas rodadas do fim

da FPF

Depois de reunir ao longo do dia, separadamente, os 48 clubes participantes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol anuncia o resumo das medidas tomadas em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

Os clubes decidiram em consenso suspender as três competições por tempo indeterminado —nesta segunda-feira, acontece o último jogo oficial antes da paralisação: Guarani x Ponte Preta.

A Federação Paulista de Futebol também informa que todas as demais competições que ainda não começaram estão suspensas, sem previsão de nova data de início. Esta medida engloba os campeonatos masculinos, femininos e de base.

Como forma de prevenção, seguindo as práticas adotadas pelas maiores autoridades de saúde, a FPF recomendou a todos os clubes que suspendam todas suas atividades, de futebol masculino, feminino e categorias de base. O expediente da Federação Paulista de Futebol, que conta com 121 profissionais trabalhando diariamente, será realizado por meio de home-office.

Com essas atitudes, o Futebol Paulista reforça sua união e seu compromisso com a responsabilidade social. Por mais duras que sejam, as medidas vão de encontro com as melhores práticas adotadas mundo afora. Este é o momento de pensarmos na saúde e bem-estar da população, acima de qualquer interesse.

A Federação Paulista de Futebol segue diariamente atenta aos acontecimentos para que, tão logo a situação se normalize, possa voltar a oferecer aos milhões de torcedores a possibilidade de desfrutar o maior e mais tradicional campeonato regional do mundo.