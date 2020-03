Hospital das Clínicas suspende consultas e exames laboratoriais

Cada paciente será informado individualmente sobre suas solicitações

da Assessoria do HCFMB

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia do Estado de São Paulo, tendo em vista as recomendações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, divulga neste documento as principais medidas para o enfrentamento completo e eficaz da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus.

Estas medidas visam garantir estrutura e assistência eficaz no tratamento dos casos no HCFMB, além do aumento da prevenção à doença entre a população, servidores e principalmente pacientes.

Em reunião realizada pelo Comitê COVID-19 HCFMB na manhã de 16 de março, o HCFMB delibera aos pacientes as seguintes medidas:

– Redução importante nos atendimentos eletivos em todo Complexo Autárquico HCFMB. Esta medida visa proteger pacientes, servidores e público em geral, evitando aglomerações;

– Suspensão dos exames eletivos (laboratoriais, imagens, endoscopias, entre outros); consultas, exames e triagens realizados pelo HCFMB e pelo setor de Convênios;

– Limitação e conscientização das visitas aos pacientes internados – a visita será restrita a uma pessoa por paciente. Esta não pode apresentar sintomas gripais.

– Suspensão de todos os serviços voluntários no âmbito hospitalar.

Cada paciente será informado individualmente sobre suas solicitações e estas medidas valem por tempo indeterminado, até o quadro ser estabilizado.

Dúvidas, por gentileza entrar em contato pelo telefone (14) 3811-6412 ou agendamento.hcfmb@unesp.br;

– Para dúvidas no setor de Convênios, ligue para os telefones (14) 3814-7007 | (14) 3814-7727.

As informações serão atualizadas diariamente e divulgadas pelos nossos canais oficiais de comunicação.