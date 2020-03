Rodas de Gestantes estão canceladas por tempo indeterminado

A medida entra em vigor a partir desta segunda-feira, 16

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as Rodas de Gestantes estão temporariamente canceladas. A medida entra em vigor a partir desta segunda-feira, 16.

Tendo em vista as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo Estadual para a prevenção e contenção da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus, a orientação é que sejam evitadas grandes aglomerações.

Cabe a população a prática da higiene constante das mãos, com uso de álcool em gel ou lavando com água e sabão. Também é recomendado o isolamento domiciliar voluntário por 14 dias para pessoas que retornarem de viagens internacionais, mesmo que não apresentem sintomas.

