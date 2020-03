Bauru Shopping terá horário reduzido de atendimento e sessões de cinema estão adiadas

Sessões do cinema estão suspensas de amanhã (18 de março) até 18 de abril

Da Assessoria

Como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), e seguindo as orientações das entidades e autoridades de saúde, o Bauru Shopping passa a funcionar, em caráter temporário, com horário reduzido.

De segunda-feira a sábado, as lojas e praça de alimentação abrirão das 12h às 20h. Aos domingos, a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h e, as lojas, das 14h às 20h.

Já as sessões do cinema estão suspensas de amanhã (18 de março) até 18 de abril.

Vale lembrar que o centro de compras reforçou a higienização e aumentou a quantidade de dispenser para álcool em gel nos corredores. “Estamos totalmente focados nisso, fazendo higienizações constantes nas mesas e cadeiras da praça de alimentação. Neste ambiente, as mesas e cadeiras foram espaçadas. Continuamos, de maneira sistemática, a tomar todas as medidas de higiene, para manter o Bauru Shopping seguro a todos os funcionários e clientes”, afirma Américo Cardinale, coordenador de administração da AD Shopping.

