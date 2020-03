Aposta de Botucatu fatura R$ 590 mil na Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para a próxima quarta-feira (18)

do UOL

O primeiro prêmio acumulado da Lotofácil depois de dois meses saiu para nove apostas diferentes no concurso 1941, realizado na noite de hoje em São Paulo.

Os números sorteados foram 01-03-04-05-08-10-12-13-14-16-17-20-22-24-25. Segundo a Caixa, o prêmio total ficou em R$ 5,3 milhões. As apostas vencedoras, que receberão R$ 589.437,55 cada, foram registradas nas cidades de Rio Branco (AC), Pirenópolis (GO), Goiânia (GO), Belém (PA), Ribeirão Preto (SP), Botucatu (SP), São Paulo (SP) e Palmas (TO), além de um último bilhete que foi feito em canal eletrônico do banco.

O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para a próxima quarta-feira (18), novamente no Espaço Loterias, em São Paulo. O evento do concurso 1942 deve acontecer a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 2,5 milhões.