Botucatu contabiliza 8 casos suspeitos de coronavírus

Atualização da Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital das Clínicas de Botucatu indica que o município concentra, nesta terça-feira (17), oito casos suspeitos de Covid-19, denominação para a atual família de coronavírus. O número acresce três novas análises de pacientes em comparação com o saldo de ontem.

Os pacientes já são monitorados pelas equipes de saúde e os exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. Os resultados devem ser conhecidos em alguns dias. Não há informações sobre sexo, idade ou se os pacientes estiveram em regiões ou em contato com pessoas com casos positivos

No final de semana a Prefeitura de Botucatu anunciou medidas para o controle da possível contaminação do vírus. Entre as decisões estão a antecipação das férias da rede municipal de julho para 31 de março; bem como a suspensão de eventos públicos. Outra medida foi o cancelamento de férias e licenças-prêmios de profissionais da saúde, com validade por 90 dias.