Caio entrega 15 novas unidades para empresas de Minas Gerais

da Assessoria

As empresas Transcotta e Turin Transportes, adquiriram recentemente 15 novos ônibus urbanos, produzidos pela Caio Induscar.

Das unidades compradas, 10 foram entregues para a empresa Turin, no modelo micro-ônibus F2400, versão urbana. Esses veículos irão operar em Ouro Preto, pelo consórcio Rota Real, e trazem praticidade para a cidade, pois circulam por ruas mais estreitas.

Já os outros 5 ônibus adquiridos pela Transcotta, são no modelo Apache Vip, de motor dianteiro, o urbano líder de vendas do país e produto consagrado no mercado de transportes, devido à sua qualidade e durabilidade. Parte dessas carrocerias também irão circular em Ouro Preto, pelo consórcio Rota Real, e outras três unidades na cidade de Mariana.

Sobre os veículos

Todos os ônibus adquiridos possuem itinerários eletrônicos em Led, sistema de monitoramento por câmeras, preparação para GPS, catraca e bilhetagem eletrônica. São 100% acessíveis, com elevador e assentos reservados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.