Catedral decide suspender missas dominicais presenciais

da Redação

Maior templo católico de Botucatu, a Catedral Metropolitana decidiu suspender por tempo indeterminado as missas dominicais (sábado as 16h e 19h30, no domingo 7h30, 10h e 19h). A medida foi tomada na noite de segunda-feira, 16 de março, após reunião de representantes da igreja com o pároco Emerson Rogério Azini.

Decisão vem ao encontro de decreto publicado ontem pelo arcebispo metropolitano Dom Maurício Grotto de Oliveira, que faculta às paróquias a suspensão de missas, eventos e festividades. Portanto, as missas serão transmitidas via rede social.

“Diante do proliferação do novo Coronavirus, sentimos a necessidade de cuidarmos de nossa Casa Comum e cuidarmos uns dos outros. Como comunidade de irmãos e irmãs iremos viver segundo tais orientações, em comunhão com as autoridades da área de saúde e respeitando o Decreto de nosso Arcebispo”, postou padre Emerson.

Além das missas estão suspensas na Catedral atividades como:

Encontros de Catequese Eucarística e Crismal

2. Reunião de Pais e Responsáveis da Catequese e de qualquer Pastoral

3. Atividades do KTbrincando

4. Ensaio do Coral Sant’Ana

5. Procissões Religiosas

6. 24 horas na Presença do Senhor

7. Primeira Eucaristia no dia 17.03.2020

8. Show de Prêmios das “Jovens Senhoras”

9. Todo tipo de confraternização, jantares, junta-panela, almoços e evento que possam aglomerar pessoas

10. Todos os encontros de formação e espiritualidade de todas as Pastorais

11. Todos os cursos preparatórios para o Matrimônio e para Batismo

12. Celebração de Batizados (retornará em agosto 2020) e Matrimônios (caso for possível remarcar os que já foram agendados…porém não agendar mais nenhum)