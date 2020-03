Hospital Unimed Botucatu Unidade II começa a funcionar em 21 de março

O Hospital Unimed I (na antiga Misericórdia Botucatuense) continuará atendendo internações e cirurgias de pequeno e médio porte

O Hospital Unimed Botucatu Unidade II, inaugurado no início do mês na Vila Santana, entra em operação a partir das 7 horas de sábado 21 de março. A Unidade receberá Pronto Atendimento Adulto (acima de 15 anos) e serviços como internações e cirurgias de maior complexidade, pacientes de UTI adulto, exames de imagem – Tomógrafo com 160 canais / Ressonância Magnética 1,5 tesla / Ultrasson geral e cardiológico (transesofâgico) com capacidade para gerar imagens em 2D e 4D.

O Hospital Unimed Unidade I (na antiga Misericórdia Botucatuense) continuará atendendo internações e cirurgias de pequeno e médio porte. Em suas dependências continuará o Pronto Atendimento Infantil, Ginecológico e Obstétrico, Internações Infantil/Ginecológica e Obstétrica e demais de baixa e média complexidade clínicas e cirúrgicas, UTI Neo Natal e Pediátrica / Gineco-Obstétrica, Laboratório de análises clínicas, Raio X com contraste e Exames de Imagem, Exames neurológicos, Agência Transfusional e Posto de Doação de Sangue

Com a operação, o Complexo Hospitalar Unimed Botucatu contará com 180 leitos, 10 salas cirúrgicas, Pronto Atendimento Adulto / Infantil e ginecológico/obstétrico; UTI adulto, Neo Natal, pediátrica e gineo-obstétrica e um dos mais modernos Centro de Diagnóstico por Imagem do Estado. O serviço está preparado para ser referência em saúde na região.

Atualmente a Unimed Botucatu conta com 220 médicos cooperados; quase 1 mil colaboradores e mais de 51 mil beneficiários. O presidente da cooperativa é o Dr. Walfrido Oberg e o diretor técnico do complexo hospitalar, Dr. Juan Carlos Llanos.