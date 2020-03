João Rock divulga programação com 20 shows em junho

Na 19ª edição, que acontece no dia 06 de junho, o festival João Rock completará a realização de 235 shows desde a sua criação, em 2002. Entre os destaques do line-up do João Rock 2020 estão os encontros e shows especiais que serão realizados exclusivamente para o Festival, que este ano traz no Palco Brasil, uma homenagem ao Rio de Janeiro com: Gabriel, o Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Planet Hemp e um ícone do rock nacional, que estreia aos 78 anos no JR, Erasmo Carlos. A venda de ingressos tem início nesta terça, dia 17.

No Palco João Rock, que é dividido em duas estruturas para apresentação non-stop (sem intervalos), contará com a presença de Nação Zumbi, CPM22 e convidados (Pitty, Paulo Miklos e Koala), Djonga, Nando Reis, Humberto Gessinger, Natiruts, Titãs, Baiana System e com um show inédito e exclusivo para o festival composto por Criolo que formará um trio com Emicida e a cantora Céu.

No final do ano passado, os três artistas foram finalistas na categoria melhor edição em videoclipe nacional, escolha do júri, na 9ª edição do “m-v-f- awards”, realizado no MIS (Museu da Imagem e do Som), sendo que o prêmio ficou com Criolo, pelo clipe “Boca de Lobo”.

Fortalecendo a cena

O espaço para os novos talentos que movimentam o cenário traz o casal rapper Cynthia Luz e Froid, que lançaram o álbum “Sol”, em outubro de 2019, apresentarão a força do Hip-Hop e Rap mineiro, MC Rashid, que terá a participação especial de Drik Barbosa e Lellê, Poesia Acústica, Lagum e Matuê completando a grade dos novos talentos e revelações.

Experiências incríveis

Uma das experiências mais memoráveis do festival no ano passado estará de volta nesta edição: a tirolesa. A marca digio confirmou que a atração assinada por ela retorna com um percurso de 200 metros de extensão a 18 metros de altura, onde as pessoas poderão sobrevoar o festival durante os shows.

COMUNICADO: O JOÃO ROCK EMITIU ONTEM UM COMUNICADO AOS FÃS, ATRAVÉS DAS SUAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS, ONDE AFIRMA QUE ESTÁ ACOMPANHANDO COM ATENÇÃO PLENA A PANDEMIA QUE ACOMETE O PAÍS E O MUNDO E QUE A SAÚDE DE TODOS OS ENVOLVIDOS COM O EVENTO É PRIORIDADE. MESMO SEGUINDO COM O CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO E VENDA DE INGRESSOS, SE HOUVER QUALQUER ORIENTAÇÃO DAS AUTORIDADES EM RELAÇÃO AO EVENTO QUE ACONTECERÁ EM JUNHO, O JOÃO ROCK SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE AS DETERMINAÇÕES, MESMO QUE AS MESMAS IMPLIQUEM NA MUDANÇA DE DATA DO EVENTO, QUE SEGUE CONFIRMADO PARA O DIA 06/06/2020.

Ingressos

A venda de ingressos para todos os setores — Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Colorado – acontece pelo site oficial www.joaorock.com.br e nos pontos de venda físicos – lojas Ophicina no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e Novo Shopping. Os valores do 1º lote são:

Pista

R$ 130,00 estudante

R$ 140,00 Solidário*

R$ 260,00 inteira

Camarote JR

R$ 280,00 estudante

R$ 310,00 Solidário*

R$ 560,00 inteira

Pista Premium

R$ 320,00 estudante

R$ 340,00 Solidário*

R$ 640,00 inteira

Camarote Colorado

R$ 590,00 (preço único)

*ingresso solidário válido para doação de 1 kg de alimento não perecível – entregue no evento.