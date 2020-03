Shopping Botucatu terá horário de funcionamento reduzido

O shopping informa ainda a suspensão de todos os eventos e ações previstas para as próximas semanas

da Assessoria

Devido a atual situação do Coronavírus (COVID-19) e seu estado de proliferação eminente, o horário de funcionamento do Shopping Botucatu, a partir de quinta-feira (19/03) será reduzido. Todas as operações, com exceção das listadas abaixo, terão horário de funcionamento das 12h às 20h.

– Tenda Atacado: Segunda a Sábado das 7h às 22h. Domingo das 10h às 20h.

– A Clínica Cuesta Saúde: Segunda a Sexta 8h às 21h. Sábado das 10h às 18h.

– A Faculdade Galileu seguirá conforme cronograma de aulas. Consulte o site da faculdade para mais informações: https://faculdadegalileu.com. br

Segundo a ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers: “Tal medida atende a solicitação dos lojistas e está alinhada com a recomendação do Poder Público para a redução de circulação de pessoas sem, todavia, paralisar totalmente as atividades econômicas, em especial os serviços de utilidade pública em funcionamento, como bancos, farmácias, laboratórios e supermercados, por exemplo.”

O shopping informa ainda a suspensão de todos os eventos e ações previstas para as próximas semanas. Enquanto isso, incentivamos, portanto, as ações preventivas do vírus:

– Lavar as mãos com água e sabão sempre que possível;

– Utilizar álcool gel, quando não houver água e sabão;

– Higienização e cuidados redobrados com os utensílios de trabalho, principalmente nos

segmentos de alimentação, saúde e estética.

– Evitar aglomerações;