Caio Induscar adota medidas para prevenção ao coronavírus Covid-19

Foi criado um Comitê Interno que estabeleceu medidas e obrigatoriedades, necessárias pelo alto fluxo de pessoas

Da Assessoria

O Grupo Caio informou as medidas adotadas para a prevenção do coronavírus Covid-19. A empresa alega que sempre adotou medidas de prevenção a doenças, como o uso de EPI’s descartáveis por terceiros e visitantes, higienização constante das áreas de uso comum e acompanhamento de colaboradores com doenças crônicas, gestantes e em trânsito por outras cidades ou países.

Para garantir a agilidade necessária na tomada de medidas em prevenção ao COVID – 19 (Coronavírus), foi criado um Comitê Interno que estabeleceu medidas e obrigatoriedades, necessárias pelo alto fluxo de pessoas circulando pelas empresas.

O Grupo Caio reforça que mantém seu compromisso de atender os prazos estabelecidos com clientes, com suas unidades produtivas funcionando normalmente, e medidas rigorosas acompanhadas pelas equipes médicas, primordiais para contribuir com a contenção e prevenção do Coronavírus. São elas:

Cancelamento / postergação de visitas, reuniões e eventos;

Priorização de reuniões virtuais, evitando viagens entre cidades, estados e países;

Suspensão de treinamentos internos e externos;

Proibição de cumprimentos mais próximos: dar as mãos, abraçar e beijar;

Restrição de entrada de visitantes, prestadores de serviços. Caso estejam gripados, resfriados ou com febre, não será permitida a entrada;

Uso de máscara por toda a equipe do departamento médico, de enfermagem e recepção, pela proximidade com os demais colaboradores;

Intensificação da limpeza dos Ambulatórios, Restaurantes, banheiros e áreas comuns;

Sala de TV e Jogos (para recreação dos colaboradores) foram fechadas por tempo indeterminado, pois o recomendado é permanecer em ambientes abertos;

Orientação para que os colaboradores evitem locais com aglomerações de pessoas.

Também foram adotadas, desde os primeiros indícios de pandemia, algumas medidas orientativas:

Intervenção da equipe médica em todos os setores, com distribuição de álcool gel e orientações de prevenção e procedimento a ser seguido, caso os colaboradores tenham algum sintoma ou estejam no grupo de risco;

Comunicados e cartazes nas áreas fabris e comuns, e também e-mails com medidas e orientações para os colaboradores.

Para total assistência, colaboradores com sintomas de gripe / resfriado, são orientados a se dirigir diretamente ao Ambulatório.

Todos os colaboradores portadores de algumas patologias (ex: hipertensos, diabéticos, em tratamento de câncer) ou com imunidade comprometida, estão sendo atendidos individualmente para serem tomadas as medidas preventivas adequadas.