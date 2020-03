Coronavírus: equipes da Saúde recebem orientações para atendimentos em Botucatu

Até o momento, Botucatu registra oito casos suspeitos da Covid-19

da Prefeitura de Botucatu

Na noite da última terça-feira, 17, servidores municipais, enfermeiros gerentes dos postos de saúde e representantes da OSS Pirangi, que administra a saúde básica na Cidade, se reuniram no auditório da Secretaria Municipal de Saúde para orientações sobre o atendimento nas unidades de Botucatu.

O foco da capacitação foi preparar para a atenção a pacientes que apresentem sintomas característicos da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

Participaram do trabalho o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, a Chefe da Seção de Vigilância Epidemiológica, Mara Carmello, além de outros profissionais da saúde botucatuense.

“Esta reunião buscou otimizar e aprimorar o atendimento dos nossos profissionais nas unidades de Saúde. Passamos atualizações sobre a doença e revisamos todos os fluxos e cuidados em atendimentos de casos suspeitos”, citou André Spadaro.

Todos os protocolos de atendimentos, preconizados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelo Ministério da Saúde foram reforçados junto aos profissionais.

Até o momento, Botucatu registra oito casos suspeitos da Covid-19, sendo dois descartados e nenhum confirmado.

Os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos da gripe, como tosse, coriza, febre, podendo evoluir para dificuldade de respirar, falta de ar, e outros.

As principais recomendações para que a população se proteja são: manter as mãos limpas com água e sabão ou álcool em gel de concentração de pelo menos 70%, cobrir a boca ao tossir e espirrar com a dobra do cotovelo ou lenços descartáveis, manter distância de 2 metros de quem estiver tossindo e espirrando e evitar aglomerações.