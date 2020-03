Entenda como é feito o diagnóstico da doença causada pelo novo coronavírus

Não existe tratamento específico para infecções pelo novo coronavírus nem vacina até o momento

do Governo de SP

Em razão da propagação da Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde e do Centro de Contingência, tem promovido uma série de medidas para o combate ao novo coronavírus e para atendimento dos casos confirmados no Estado. A Covid-19, nome da doença causada pelo novo coronavírus, pode ter sintomas semelhantes a de uma gripe ou resfriado. Para que o tratamento correto seja realizado, o diagnóstico da doença é parte essencial neste contexto.