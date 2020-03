Restaurantes e bares reduzirão pela metade o atendimento ao público em Botucatu

A medida foi tomada durante reunião na tarde desta quarta-feira, 18 de março

por Flávio Fogueral

Mais uma medida foi anunciada em Botucatu para conter a proliferação de Covid-19, novo tipo de coronavírus. Agora, empresas do setor de alimentação fora do lar definiram a redução na capacidade de atendimento ao público para as próximas semanas.

A medida foi tomada durante reunião na tarde desta quarta-feira, 18 de março, com o prefeito Mário Pardini. Além do chefe do Executivo, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, fez uma explanação da propagação do vírus em grande concentração de pessoas.

O Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes determinou que os estabelecimentos diminuirão em 50% a oferta de mesas e cadeiras. Já o Shopping Botucatu adotará a mesma medida em sua praça de alimentação que também terá redução no horário de funcionamento, que passará a ser das 12 às 20 horas. O empreendimento também suspenderá as sessões de cinema.

Reunião definirá estratégia para o comércio

Quanto ao comércio, uma reunião na sexta-feira, 20, com representantes da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB), Sincomércio e Sincomerciários deverá delinear as estratégias para o comércio de rua e assistência a clientes e funcionários. O município concentra 2.467 estabelecimentos comerciais, o que gera diretamente mais de oito mil empregos diretos com carteira assinada.