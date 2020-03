Sesi suspende atividades por tempo indeterminado

As escolas já estão funcionando como um período de adaptação

Da Assessoria

Em decorrência da crescente disseminação do coronavírus (COVID-19), como medida de prevenção e responsabilidade social, o SESI-SP (Serviço Social da Indústria) suspende suas atividades em todas unidades pelo estado, nas escolas, nas academias, nos teatros, piscinas, entre outros eventos.

Durante esta semana, de 16 a 20 de março, as escolas já estão funcionando como um período de adaptação para as famílias, mas com a opção de as crianças e jovens ficarem em casa, sem prejuízo de faltas. A partir de 23 de março, segunda-feira, as aulas do Ensino Básico estarão suspensas por tempo indeterminado.

A partir de hoje, 18 de março, o SESI-SP fechou também as suas unidades para o acesso às piscinas, academia, aulas culturais e esportivas, e programações diversas.

Com o objetivo de colaborar para atenuar o pico de casos da doença e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o SESI-SP assume posicionamento emergencial de distanciamento social para evitar aglomerações e contato físico, como atitudes necessárias para o momento, prezando pela saúde de todos que fazem parte da instituição, direta e indiretamente.

O anúncio das suspensões, divulgado ontem pelo presidente do SESI-SP, Paulo Skaf, em áudio gravado para as redes sociais, deixa sua mensagem: “Só tenho a desejar a todos que se cuidem. Espero que tudo passe, o mais rapidamente possível, sem prejuízo à saúde das pessoas, que é o mais importante, mas também para a economia do País. Contem conosco”.

O SESI-SP criou um Comitê de Gestão de Crise do qual fazem parte lideranças, colaboradores, médicos e outros especialistas da Saúde. A cada novidade, as informações serão divulgadas em todos os canais de comunicação do SESI-SP.