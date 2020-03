Anhembi anuncia medidas contra coronavírus; aniversário da Cidade está adiado

Entre as medidas está o cancelamento das aulas da rede e o adiantamento do 13º aos servidores

da Prefeitura de Anhembi

Dada a grande preocupação com relação à pandemia do Novo Coronavírus em todo o mundo, as equipes dos departamentos de Educação, Saúde e Jurídico se reuniram na terça-feira, 17, no gabinete para debater medidas temporárias e emergenciais que não coloquem em risco a saúde pública.

O prefeito Miguel Machado anunciou em suas redes sociais que boa parte da rotina do município será afetada para que a população se mantenha segura. Foi editado um decreto que modifica o atendimento de diversos serviços.

Antes, já havia sido anunciado o cancelamento gradual das aulas das escolas municipais e paralisação total após o dia 23. O transporte universitário também está parando conforme as decisões das universidades.

Já na Saúde, a Prefeitura divulgou em sua página novas diretrizes sobre os atendimentos, a fim de se evitar aglomerações nas unidades, sobretudo os grupos de risco (crianças, idosos e gestantes). Os telefones dos três postos (Anhembi, Morada do Sol e Piramboia) estarão disponíveis para dúvidas frequentes e uma triagem de cada um dos casos.

Outra medida foi o adiantamento da primeira parte do 13º salário aos servidores municipais. Uma maneira de ajudar a parte financeira dos trabalhadores, já que a economia deverá ser afetada.

“Estamos acompanhando tudo muito de perto, ouvindo as autoridades para que possamos preservar ao máximo possível a saúde dos nossos cidadãos e para que afete o menos possível a vida deles. Infelizmente o momento exige medidas duras. Não é preciso pânico, não é preciso medo, mas é preciso estar atento. Temos fé de que tudo isso será passageiro e que cumprindo nossa parte, conforme as recomendações de especialistas estaremos afastando ainda mais os riscos iminentes”, disse o prefeito.

Além disso, a administração cancelou a próxima edição do Programa Prefeitura nos Bairros, as oficinas culturais, oficinas do CRAS e aulas de esporte. O Desfile Cívico de aniversário da cidade, que seria realizado em 15 de abril, bem como o show do cantor Daniel (18) também foi adiado.