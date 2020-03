Arquidiocese de Botucatu determina fechamento de todas as paróquias

A Arquidiocese de Sant’Ana tem 47 paróquias e projeção populacional de 444 mil pessoas

por Flávio Fogueral

O arcebispo metropolitano Dom Maurício Grotto de Camargo determinou a suspensão de todas as missas presenciais e o fechamento das paróquias e capelas, inclusive na celebração da Semana Santa. A medida visa conter um possível contágio por Covid-19, doença causada por coronavírus.

O documento divulgado na tarde desta quinta-feira, 19 de março, também determina a suspensão das exéquias, bem como a distribuição domiciliar da comunhão aos enfermos. “Temos um sagrado compromisso com a vida e o bem comum. Somos chamados a unir esforços com as autoridades e toda a sociedade brasileira. Não podemos ser indiferentes, muito menos irresponsáveis”, frisa o arcebispo.

A Arquidiocese de Sant’Ana tem 47 paróquias, além de santuários e capelas espalhadas por uma região que concentra municípios como Botucatu, Conchas, Laranjal Paulista, Areiópolis, Lençóis Paulista, Bofete, Pereiras, Anhembi, Arandu, Avaré, Águas de Santa Bárbara, Iaras, Cerqueira César, Pardinho e Itatinga. A amplitude populacional é de 444 mil habitantes.