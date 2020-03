Bauru Shopping não terá atendimento por tempo indeterminado

Lojistas e consumidores serão informados sobre os desdobramentos da situação

da Assessoria

Em razão dos acontecimentos recentes, o Bauru Shopping colabora com as medidas de prevenção do novo coronavírus (Covid-19), e acata a recomendação do governo do Estado de São Paulo, afim de garantir a segurança e saúde de todos. Por isso, a partir de amanhã, dia 20 de março, o centro de compras suspende as atividades por tempo indeterminado.

O Bauru Shopping deve retornar as atividades assim que possível. Lojistas e consumidores serão informados sobre os desdobramentos da situação e as orientações e decisões das autoridades competentes.

“Contamos com a compreensão e entendimento de todos para os cuidados efetivos de prevenção e contenção da doença. Retornaremos as atividades assim que possível e faremos a comunicação a todos os nossos parceiros e a comunidade que tanto estimamos”, ressalta Ivan Mouta, gerente geral do Bauru Shopping.

