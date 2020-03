Botucatu: Pardini determina fechamento do comércio a partir de segunda-feira (23)

Quem descumprir o decreto poderá ter o alvará cassado

por Flávio Fogueral

Na noite desta quinta-feira, 19 de março, o prefeito Mário Pardini (PSDB) determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais, a partir de segunda-feira (23). O decreto foi assinado tendo em vista a prevenção o combate à propagação da Covid-19, nova doença derivada do coronavírus.

O fechamento das lojas nos principais corredores comerciais surgiu após reunião com entidades de classes e terá validade até 30 de abril. Neste período as lojas não poderão atender o público, mas estão liberadas a funcionar em sistema de delivery e drive thru. Quem descumprir o decreto poderá ter o alvará cassado.

Ficarão abertos ao público apenas farmácias, mercados, feiras livres, açougues, mercearias, quitandas, padarias, lojas de alimentação para animais, distribuidoras de gás e água mineral e postos de combustíveis. Já o Shopping Botucatu suspenderá as atividades a partir de sábado (21).