Ferroviária também suspende atividades

Clube terá estrutura fechada até 3 de abril

Da Redação

A Associação Atlética Ferroviária (AAF) também adotou medidas para a contenção da Covid-19, nova doença derivada de coronavirus.

O clube, por meio de comunicado oficial, reforça que o fechamento de toda a sua estrutura (piscinas, academia, sauna e complexo poliesportivo) terá início nesta sexta-feira, 20 de março. A intenção é que a medida ocorra até 3 de abril.

Neste período, será mantido um plantão telefônico da secretaria para que todos possam tirar dúvidas ou pedir informações, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas. Os canais a serem utilizados são: (14) 3815-3072 | whatsapp: (14) 99869-3099 | e-mail: administracao@aafbotucatu.com

“Para nós, diretores e funcionários da AAF, não é fácil conviver com o silêncio e o vazio em nossos espaços esportivos e de lazer, sem música, agitação e sorrisos. Com certeza, para você também não deve estar sendo fácil. Nosso consolo, entretanto, é que tudo isso será passageiro. Mais dia, menos dia, tudo voltará ao normal: nossos portões reabrirão tão logo passe esse momento e você trará de novo a vida e a alegria para dentro do nosso clube.

Temos certeza que, com a colaboração de todos, em breve estaremos juntos novamente”, disse o presidente da AAF, João Chavari.