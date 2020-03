Órgãos públicos oferecem serviços pela internet; veja exemplos

do Governo de SP

Serviços públicos do Estado de São Paulo e do governo federal oferecem serviços pela internet ou por aplicativo de celular gratuitamente aos cidadãos. Alternativas como essa são importantes neste momento, em que autoridades de saúde recomendam evitar aglomerações como uma das formas de combate à proliferação do novo coronavírus.

Em razão da forma de contágio (por contato com secreções, como saliva, tosse ou espirro), evitar aglomerações é uma ação importante para evitar o avanço de casos de Covid-19, nome da doença provocada pelo novo coronavírus. No caso de idosos acima de 60 anos, grupo mais vulnerável a esse tipo de vírus, a recomendação é evitar sair de casa se não houver necessidade.

Abaixo veja exemplos de serviços que podem ser feitos pela internet ou por aplicativos de celular.

Poupatempo

O Poupatempo oferece opções de serviços online e serviços pelo aplicativo. Basta estar cadastrado no site www.poupatempo.sp.gov.br. São cerca de 50 serviços de utilidade pública disponibilizados no site, por exemplo:

– licenciamento do seu veículo

– consulta de débitos do automóvel

– emissão da Carteira de Trabalho Digital

– solicitação de seguro desemprego

– emissão da 2ª via da CNH

– emissão de 2ª via de boleto e carnês da CDHU

– emissão de antecedentes criminais

– solicitação de boletim escolar e declaração de matrícula

Sabesp

Por meio dos canais digitais, é possível realizar uma série de solicitações e consultas, como solicitar envio de 2ª via pelo correio, imprimir 2ª via e fazer parcelamento de débitos. É possível pedir reparos, ligações de água ou esgoto, substituição de cavalete ou hidrômetro, informar ocorrências, como vazamentos na rede de água, entre outros.

Os canais de atendimento da Sabesp:

– Agência Virtual: No site www.sabesp.com.br.

– App Sabesp Mobile: Disponível nas plataformas iOS e Android, permite ainda o envio de fotos da ocorrência junto com a solicitação.

– Central de Atendimento: 0800 011 9911, para a região metropolitana; e 0800 055 0195, para interior e litoral. O atendimento é gratuito e 24 horas.

Cetesb

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apresenta um canal digital que Simplifica o agendamento online para atendimento nas agências, por meio do site www.cetesb.sp.gov.br. Além disso, o portal apresenta orientações aos usuários sobre:

– Licenciamento ambiental

– Licença prévia ou licença prévia e de instalação concomitantes

– Renovação de licença de operação

– Declaração anual de resíduos sólidos

– Multas

– Parcelamento de multas

– Segunda via de boletos de acordo de parcelamento

Procon-SP

Os canais digitais da Fundação Procon-SP contam com uma série de informações e orientações aos internautas, pelo aplicativo e site www.procon.sp.gov.br, como:

– Faça sua reclamação

– Denúncias de maus-tratos a animais

– Bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing

– Relação das empresas mais reclamadas no órgão estadual

– Perguntas e respostas sobre direitos do consumidor

– Código de Defesa do Consumidor

– Lista “Evite esses sites”

Justiça Eleitoral

Sites do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) reúnem informações importantes e por ali é possível buscar dados, sem a necessidade de sair de casa. O atendimento presencial está suspenso até 31 de março nos cartórios eleitorais e postos de atendimento localizados no Poupatempo.

Eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento devem fazer contato por telefone com o seu cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual agendamento. A Secretaria do TRE-SP e os cartórios eleitorais funcionarão com força de trabalho e horário reduzidos, das 12h às 16h. É possível também esclarecer dúvidas com os cartórios por telefone, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h.

Pela internet, é possível:

– emitir e validar certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, de filiação partidária, negativa de alistamento e de composição partidária

– consultar número do título eleitoral, local de votação e situação eleitoral

– emitir boleto para quitação de multas