São Manuel adia concurso público previsto para abril por causa do coronavírus

O exame classificatório ocorreria em abril, que terá nova data marcada

por Flávio Fogueral

A Prefeitura de São Manuel emitiu comunicado na tarde desta quinta-feira, 19 de março, suspende todo o trâmite do concurso público que seria realizado em abril. A medida é preventiva à Covid-19, doença derivada de coronavírus.

Esta determinação consta no Decreto Municipal nº 3682, de 19 de março, que “declara situação de emergência no município de São Manuel e define a adoção de providências no âmbito da administração pública municipal direta e indireta para a prevenção e combate a propagação de Covid-19 e dá outras providências”.

No artigo 8º do decreto está a suspensão de todos os concursos públicos e provas. O exame classificatório ocorreria em abril, que terá nova data marcada pelo Executivo são-manuelense.