Secretaria confirma quinta morte por coronavírus em São Paulo

Nesta quinta-feira (19) foi confirmada a quinta morte relacionada a Covid-19. Trata-se de um homem de 77 anos, com comorbidade, que residia na cidade de São Paulo. As outras quatro mortes foram registradas até ontem (18), também referentes à residentes na capital.

Houve retificação do município de residência do homem de 81 anos que era morador de São Paulo, mas havia sido inserido inicialmente em sistema como de Jundiaí. Familiares esclarecerem à Prefeitura que o serviço notificador preencheu a ficha equivocadamente.

O Estado de São Paulo também registra 286 casos confirmados. Desse total, 4 residem em outros Estados e 2 em outro país. Os demais casos estão divididos entre os municípios de:

– São Paulo: 259

– São Bernardo do Campo: 3

– Carapicuíba: 2

– Cotia: 2

– Santo André: 2

– Barueri: 1

– Campinas: 1

– Ferraz de Vasconcelos: 1

– Guarulhos: 1

– Jaguariúna: 1

– Mauá: 1

– Santana do Parnaíba: 1

– São Caetano do Sul: 1

– São José do Rio Preto: 1

– Suzano: 1

– Taubaté: 1

– Vargem Grande Paulista: 1

O Estado também tem, até o momento, 7.669 suspeitos. A equipe do Centro de Vigilância Epidemiológica está trabalhando na contabilização de casos descartados.