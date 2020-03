Vereadora pede produtos de higiene para funcionários das empresas de ônibus

Ela pede ainda o fornecimento de luvas, álcool liquido e em gel, para ser utilizado pelos empregados

do site Botucatu Online

A vereadora Rose Ielo (PDT) encaminhou ao Prefeito Mário Pardini (PSDB), Secretário de Infraestrutura e vice-prefeito André Peres e ao Gerente da Stadtbus e Reta Transportes, pedido para fiscalização nas empresas.

A vereadora relatou no oficio que chegou ao conhecimento dela, que motoristas e cobradores do transporte coletivo da cidade estão se queixando da falta de materiais básicos para higiene pessoal, como sabonete nos banheiros das empresas, “especialmente os masculinos”, conforme salientou no oficio.

Tomando como base as preocupações de higienização devido à pandemia de Covid-19, ela ponderou que tais profissionais estão em contato direto com o publico e sujeitos a terem a doença, ela pede fiscalização para que os materiais básicos de higiene sejam ofertados aos trabalhadores.

Ela pede ainda o fornecimento de luvas, álcool liquido e em gel, para ser utilizado pelos empregados das empresas durante o expediente de trabalho, bem como a higienização de todos os ônibus do transporte coletivo da cidade.