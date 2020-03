Associação Comercial e Empresarial de Botucatu adota medidas de prevenção à Covid-19

Para associados, o atendimento ocorrerá de maneira remota

A Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB) adotará medidas para colaborar com a prevenção à Covid-19, doença derivada de coronavírus, cuja pandemia em nível mundial já afeta o Estado de São Paulo. Portanto, as atividades ao público em sua sede, na Rua Curuzu, 565, estarão suspensas a partir de segunda-feira, 23 de março, por tempo indeterminado.

Para associados, o atendimento ocorrerá de maneira remota pelos canais da entidade: WhatsApp: (14) 3882-0010 (o número fixo também é contato do aplicativo de mensagens) ou pelo e-mail: atendimento@acecdlbotucatu.com.br. O acesso aos serviços da Boa Vista SCPC pode ser realizados através da área restrita do site da ACEB.

Quanto às empresas do setor de varejo, vale a determinação do prefeito Mário Pardini, conforme o decreto nº. 11.943/20 de 19 de março de 2020. O atendimento presencial ao público do comércio de Botucatu estará suspenso de 23 de março a 30 de abril. As lojas não poderão atender o público em geral, sob a penalidade de cassação do alvará. Trabalho interno e delivery estão permitidos conforme decreto. Essas determinações podem sofrer alterações conforme orientações da Comissão de acompanhamento, controle, prevenção e tratamento da Covid-19.

“A Associação Comercial e Empresarial de Botucatu entende que o momento é delicado e que todas as medidas adotadas visam amenizar o agravamento de qualquer cenário futuro de crise. Com a união de todos venceremos mais este desafio”, salienta Emílio Angella Neto, presidente da ACEB.

A ACEB ainda coloca à disposição contato com os seguintes canais:

