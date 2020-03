Botucatu: Forças de Segurança farão monitoramento nas vias de acesso à Cidade

Serão realizados bloqueios tendo em vista analisar o acesso e saída de pessoas no município

por Flávio Fogueral

Por meio de sua rede social, o prefeito Mário Pardini (PSDB) anunciou no final da tarde desta sexta-feira, 20 de março, mais uma medida que visa impedir a propagação de Covid-19, doença derivada do novo coronavírus. Agora, as Forças de Segurança (Polícia Militar e Guarda Civil Municipal) farão monitoramento nas principais vias de acesso à Cidade.

Serão realizados bloqueios tendo em vista analisar o acesso e saída de pessoas no município. Serão utilizados termômetros digitais infravermelho, que apontados aos condutores e passageiros, medirão possíveis estados febris. Uma das características da Covid-19 é febre acima de 38 graus Celsius.

“No caso positivo, nossas equipes imediatamente farão orientação para procura de atendimento médico e acionarão as equipes da Secretaria de Saúde. O trabalho será exercido pela Guarda Civil Municipal, Polícias Militar e Civil, Defesa Civil, e Semutran, e também registrará origem, destino e tempo de permanência no município dos veículos de outras cidades”, explicou o prefeito.

“Algumas pessoas tem me abordado relatando exagero nas medidas de isolamento social. Espero estar errado. Só não podemos nos arrepender pelas medidas não adotadas”, salientou na postagem.