Prefeitura altera expediente a partir de segunda-feira, 23

Servidores municipais, mesmo com o fechamento dos prédios públicos, continuarão atuando de casa

da Prefeitura de Botucatu

A partir da próxima segunda-feira, 23, os prédios municipais estarão fechados para o atendimento ao público. A medida, que tem como objetivo evitar aglomerações nos prédios da Prefeitura, não se aplicará aos equipamentos de saúde e de segurança de Botucatu.

Os serviços realizados ao ar livre, como os desempenhados pela Secretaria de Infraestrutura (obras, limpeza pública, zeladoria, jardinagem, e outros) também continuarão a ser realizados sem alterações.

“Neste momento, onde cada um está fazendo a sua parte, a Prefeitura também tem que fazer a dela na prevenção do contágio do coronavírus. É hora de reconhecermos a importância desse momento de isolamento social e ficarmos em nossas casas. Mesmo assim, não vamos deixar de oferecer os serviços que a população precisa”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Servidores municipais, mesmo com o fechamento dos prédios públicos, continuarão atuando de casa, em sistema de home office. O contato entre a população e o serviço público poderá ser feito através dos telefones e endereços de e-mail (DECRETO).

As medidas constam no decreto de nº 11.941, que declara situação de emergência no Município e estabelece novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção e enfrentamento de contágio pelo Covid-19.