São Manuel iniciará campanha de vacinação contra a gripe à população acima de 60 anos

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde dará início na próxima segunda-feira, dia 23, a vacinação contra a gripe para as pessoas idosas, com 60 anos ou mais de idade. O Dia D está marcado para ser realizado no dia 9 de maio.

Também deverão tomar a dose da vacina, trabalhadores que atuam na área da saúde. A fim de evitar aglomerações, em virtude da transmissão do COVID-19, a Diretoria de Saúde montou pontos estratégicos para vacinação da Influenza em IDOSOS. A orientação é que as pessoas fiquem a uma distância de aproximadamente 2 metros umas das outras.

Os trabalhadores profissionais da saúde devem tomar a dose nas próprias Unidades de referência.

Confira os pontos estratégicos de vacinação e faça a opção pelo mais próximo de sua residência, porém sem pressa, já que os postos de vacinação montados irão permanecer nesses locais por algum tempo, até que os mais de 5.000 idosos sejam vacinados:

LOCAIS DE VACINAÇÃO

ESF- Santa Mônica: os idosos serão vacinados na residência.

ESF- São Geraldo: os idosos serão vacinados na Unidade de Atendimento Múltiplo da Assistência Social (Rua Donata Raghi Gagliotti, 500)

ESF- Aparecida: os idosos serão vacinados na agência dos Correios de Aparecida, localizada ao lado da Unidade de Saúde (Rua Quintino Bocaiuva, 421).

ESF- Dr. Raphael: os idosos serão vacinados na Creche Anglicana, próximo a Unidade de Saúde (Avenida dos Expedicionários, s/n).

ESF- Vila Rica: os idosos serão vacinados na residência.

CS-II: os idosos pertencentes a área de abrangência serão vacinados no

CCI- Centro de Convivência do Idoso, situado a Rua XV de novembro, sn e

no Ginásio do Poliesportivo (Rua Antonio Saens Surita, s/n).

Cohab: os idosos serão vacinados na própria UBS, porém a entrada deve ser apenas pela porta dos fundos.