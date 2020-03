Agências bancárias adotam medidas de segurança contra Covid-19 e geram filas

O fato causou filas e aglomerações de pessoas na parte externa das agências

O atendimento nas agências bancárias de Botucatu tem esquema diferenciado nesta sexta-feira, 20 de março. Algumas agências atendem com limitação de clientes no interior dos estabelecimentos, como é o caso do Santander, Itaú e do Banco do Brasil, que possuem agências na Rua Amando de Barros, principal corredor comercial da Cidade.

Neste último, apenas doze clientes podem ser atendidos por vez, conforme determinação da matriz. O fato causou filas e aglomerações de pessoas na parte externa das agências, situação não recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já era possível ver pessoas com o uso de máscaras.