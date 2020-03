Alertas por SMS são usados para ajudar na prevenção ao coronavírus

da Agência Brasil

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou que estados e municípios podem utilizar o sistema nacional de alertas de desastres naturais para informar a população sobre medidas de combate ao novo coronavírus. De acordo com a Defesa Civil Nacional, 47 alertas foram enviados nesta semana para 29 milhões de pessoas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o serviço foi ampliado por determinação do presidente Jair Bolsonaro e tem 10 de pessoas cadastradas. “Estamos prontos para responder ao desafio dessa grave pandemia que ameaça a população brasileira. É importante termos tranquilidade e seguirmos as orientações oficiais. Nós, da Defesa Civil Nacional, estamos prontos para ajudar o Brasil a vencer mais essa crise e sair ainda mais forte˜, disse o ministro.

O serviço de alerta de desastres naturais funciona por meio de mensagens de texto (SMS) no celular e mensagens nos canais de TV por assinatura. Para fazer o cadastro, é preciso enviar um SMS com cep do local para o número 40199. Em seguida, o cidadão receberá outro SMS com a confirmação do cadastro. Nas TVs, a mensagem aparecerá automaticamente na tela do aparelho. O serviço é grátis.