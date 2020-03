Botucatu: Áudio sobre funcionária de supermercado com coronavírus é Falso

Muitas notícias falsas e desencontradas estão circulando em Botucatu nos últimos dias

do Leia Notícias

Um áudio que está circulando em Botucatu, que seria para evitar a loja do supermercado Jaú Serve, no bairro Taquinho, porque uma funcionária da padaria teria sido confirmada com coronavírus, é falso.

O Leia Notícias entrou em contato com a gerente de uma das lojas do supermercado, que disse já ter ciência sobre o áudio, afirmou que ele é falso, e em breve a direção da rede deverá emitir uma nota.