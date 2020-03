Câmara Municipal não terá sessão na próxima segunda-feira, 23

A Mesa Diretora da Câmara tomou novas medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio



da Assessoria

Após o Poder Executivo decretar situação de emergência em Botucatu, por meio do Decreto Municipal nº 11.941, do último dia 18 de março, a Mesa Diretora da Câmara tomou novas medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo coronavírus também relativas ao Poder Legislativo. Assim, com o Ato da Mesa nº 2, a sessão ordinária que seria realizada na segunda-feira, 23 de março, está suspensa.

O presidente da Câmara, vereador Carreira, ressalta a responsabilidade da Câmara em zelar pela saúde pública, afirmando que “na luta contra a covid-19 todo esforço vai fazer a diferença. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte”.