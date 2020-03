Cursos livres online do Centro Paula Souza são alternativa para estudar em casa

A instituição disponibiliza 12 opções de cursos com duração de 6 a 30 horas

do Governo de SP

Durante o período de recomendação para que a população fique em casa com a finalidade de se proteger do coronavírus, os cursos livres gratuitos online do Centro Paula Souza (CPS) são uma boa alternativa a quem pretende aproveitar o momento para aprender algo novo.

A instituição disponibiliza 12 opções de cursos com duração de 6 a 30 horas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo). Para estudar, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha.

As formações oferecidas são Autocad, Arduíno, Canvas, Design e Photoshop, Design Thinking, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Mediação em EaD, Mercado de Trabalho e Vendas.

Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS já soma mais de 220 mil inscritos.

Além dos cursos livres, o CPS conta com três cursos técnicos na modalidade aberta: Administração, Comércio e Secretariado. Os cursos têm duração de três semestres e todo o material está disponível na internet. Apenas os exames para aprovação de módulo e certificação são presenciais e ocorrem semestralmente.